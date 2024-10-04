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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رانيا المشاط: الحكومة تعتزم نقل تبعية الصندوق السيادي إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - حمدي أحمد_ قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تعتزم نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا مطروحًا على مجلس النواب وانتهت مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية مؤخرا حول تبعية الصندوق السيادي، بحيث يكون تابعا لمجلس الوزراء، وأن يتم اختيار الوزير المعني به من جانب رئيس الوزراء.
وأشارت في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الخميس، إلى أن حجم محفظة التمويل التنموي الميسر الجارية تبلغ نحو 28 مليار جنيه، وحجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص في مصر منذ 2020 وصلت إلى 11 مليار دولار.
و أوضحت أن الوزارة تدعم تمويل القطاع الخاص من خلال طرق مختلفة، منها إطلاق منصتي نوفي وحافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023 وغيرها.
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