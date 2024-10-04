نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري "سيدات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات فاصلة وتنطلق مرتقبة في الدوري الممتاز للكرة النسائية والذي يشهد مشاركة 19 فريق في البطولة عقب اشتراط الكاف تكوين فرق سيدات من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وأوقعت القرعة نادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك لتكون قمة تاريخية ومرتقبة بين القطبين في المشاركة الأولى ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري النسائي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب على ملعب "الزمالك".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لقمة الكرة النسائية بين القطبين.