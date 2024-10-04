موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري "سيدات"

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ملعب على ملعب "الزمالك".

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور المصري قمة مرتقبة في الدوري الممتاز للكرة النسائية والذي يشهد مشاركة 19 فريق في البطولة عقب اشتراط الكاف تكوين فرق سيدات من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012