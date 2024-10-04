العالم اليوم - غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت.. وحزب الله لم يعد منظمة

انتم الان تتابعون خبر غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت.. وحزب الله لم يعد منظمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة إن لدى إسرائيل المزيد من المفاجآت لحزب الله، وأن الحزب "لم يعد منظمة"، مشيرا إلى أن الضربات ضد الحزب كانت متتالية وشديدة

وأضاف أن بعض المفاجآت تم تنفيذها بالفعل، وأن بعضها سيستمر، مشددا على أن منظومة الصواريخ والقذائف الخاصة بالحزب تعرضت لضربة شديدة، وأنه تم تدمير جزء كبير منها، حيث تم تدمير وحدات التحكم وأنظمة الاتصالات ومركز القيادة بالكامل في قوة الرضوان.

وقال "في الواقع.. تم تدمير المستوى الثاني والثالث بالكامل تحت قيادة حسن نصر الله".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن غالانت أجرى تقييما للوضع فيما يتعلق بتقدم القوات في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ حاليا عمليات في عدد من القرى، وقال "هذه العمليات ستستمر حيثما كان ذلك ضروريا من أجل تدمير كل البنية التحتية التي يخطط حزب الله لتنفيذ الهجمات منها".

وفي إشارة على ما يبدو لاستمرار الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله، قال غالانت إن "هناك العديد من المواقع، تحت الأرض وفوقها، بها محطات طاقة، وقاذفات صواريخ، وصواريخ، وأنظمة مصممة لمهاجمة مواطنينا. كل هذا سننظفه.. والأمور بسيطة. كل من قاتل في الميدان يرى مستوطنات إسرائيل ويفهم تمامًا لماذا من الضروري الدفاع عن مستوطنات الشمال".

وأكد "سنزيل هذا التهديد ونسمح بعودة مواطنينا إلى ديارهم. حزب الله الذي بدأ الحرب معنا منذ سنة، وحاصرناه ونقلناه إلى موقع آخر منذ 3 أسابيع.. حزب الله لم يعد منظمة".

وتابع قائلا "هناك شيء مختلف تمامًا الآن.. وسنستمر في تدميره وسنصل به إلى حد أننا في النهاية سنعيد مواطنينا إلى منازلهم بأمان كما التزمنا.