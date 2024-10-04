الرياضة

لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق لاتسيو فوزًا ثمينا 4-1 على ضيفه نيس الفرنسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي

أحرز بيدرو رودريغيز الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 20، فيما أضاف فالنتين كاستيلانوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و53 على الترتيب.

وأضاف ماتيا زاكايني الهدف الرابع للاتسيو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، بينما جاء هدف نيس الوحيد عبر جيريمي بوجا في الدقيقة 41.

وتصدر لاتسيو جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نيس عند نقطة وحيدة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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