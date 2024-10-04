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أحمد جودة - القاهرة - حقق لاتسيو فوزًا ثمينا 4-1 على ضيفه نيس الفرنسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

لاتسيو يسحق نيس ويتصدر الدوري الأوروبي

أحرز بيدرو رودريغيز الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 20، فيما أضاف فالنتين كاستيلانوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و53 على الترتيب.

وأضاف ماتيا زاكايني الهدف الرابع للاتسيو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، بينما جاء هدف نيس الوحيد عبر جيريمي بوجا في الدقيقة 41.

وتصدر لاتسيو جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نيس عند نقطة وحيدة.