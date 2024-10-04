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أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسن أبو المعاطي، الظهير الأيسر الشاب لفريق الزمالك، رغبته في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أبوالمعاطي: شيكابالا والسعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس

وقال أبوالمعاطي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا وعبدالله السعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس كما أنهما لهما دور كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "أحصل على نصائح من شيكابالا وعمر جابر لأنهما كانوا في قطاع الناشئين وهذا الأمر يمنحني المزيد من الثقة، وشاركت في 4 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الماضي".

