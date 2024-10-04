الرياضة

أبوالمعاطي: شيكابالا والسعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد حسن أبو المعاطي، الظهير الأيسر الشاب لفريق الزمالك، رغبته في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أبوالمعاطي: شيكابالا والسعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس

وقال أبوالمعاطي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا وعبدالله السعيد لهما تأثير واضح داخل غرفة الملابس كما أنهما لهما دور كبير مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "أحصل على نصائح من شيكابالا وعمر جابر لأنهما كانوا في قطاع الناشئين وهذا الأمر يمنحني المزيد من الثقة، وشاركت في 4 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الماضي".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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