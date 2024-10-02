انت الأن تتابع خبر « هتبقى بلون الكريز»..!! عمل كريم البنجر والنشا لتوريد الشفايف والخدود في المنزل وازالة الاسمرار وتفتيح البشرة.. هتنوري في ثواني..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم البنجر والنشا من العلاجات الطبيعية الفعالة لتفتيح البشرة وتوريدها، يتميز كل من البنجر والنشا بفوائدهما الصحية والجمالية، مما يجعلهما خيارا ممتازا للعناية بالبشرة، في هذا المقال، سنستعرض فوائد هذه المكونات وكيفية تحضير الكريم واستخدامه.
فوائد البنجر والنشا
- يحتوي البنجر على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتساعد في تجديد الخلايا.
- يساعد البنجر في الحفاظ على رطوبة البشرة، مما يمنحها مظهرا صحيا ومشرقا.
- يعزز البنجر من لون البشرة الطبيعي ويساعد في تقليل البقع الداكنة.
- يساعد النشا على تقليل التصبغات وتفتيح لون البشرة.
- يعزز النشا من مرونة البشرة ويعطيها ملمسا ناعما.
- يعمل النشا على امتصاص الزيوت، مما يجعله مناسبا للبشرة الدهنية.
كيفية تحضير كريم البنجر والنشا
- 1 حبة بنجر متوسطة الحجم
- 2 ملعقة كبيرة من النشا
- 1/2 كوب ماء
- تحضير البنجر: قم بتقشير حبة البنجر وقطعها إلى قطع صغيرة، ضعها في الخلاط مع الماء واخلطها حتى تصبح ناعمة.
- إضافة النشا: أضف النشا إلى خليط البنجر واخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.
- الطهي: ضع المزيج في قدر على نار متوسطة، واستمر في التحريك حتى يبدأ المزيج في التكاثف، اتركه لمدة دقيقة ثم ارفع القدر عن النار.
- التبريد: اترك الخليط ليبرد تماما، ثم انقله إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق.
- قبل استخدام الكريم، تأكدي من تنظيف بشرتك جيدا لإزالة أي شوائب أو مكياج.
- استخدمي أصابعك لتطبيق الكريم على الوجه والرقبة مع التدليك بلطف.
- اتركي الكريم لمدة 30 دقيقة حتى يمتصه الجلد.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
- يمكن استخدام كريم البنجر والنشا مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.
- يعتبر كريم البنجر والنشا خيارا طبيعيا وآمنا لتوريد البشرة وتحسين مظهرها، بفضل فوائدهما المتعددة، يمكنك الاستمتاع ببشرة مشرقة وصحية باستخدام هذه الوصفة البسيطة، جربيها وستلاحظين الفرق في بشرتك.