انت الأن تتابع خبر « هتبقى بلون الكريز»..!! عمل كريم البنجر والنشا لتوريد الشفايف والخدود في المنزل وازالة الاسمرار وتفتيح البشرة.. هتنوري في ثواني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم البنجر والنشا من العلاجات الطبيعية الفعالة لتفتيح البشرة وتوريدها، يتميز كل من البنجر والنشا بفوائدهما الصحية والجمالية، مما يجعلهما خيارا ممتازا للعناية بالبشرة، في هذا المقال، سنستعرض فوائد هذه المكونات وكيفية تحضير الكريم واستخدامه.

فوائد البنجر والنشا

يحتوي البنجر على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتساعد في تجديد الخلايا.

يساعد البنجر في الحفاظ على رطوبة البشرة، مما يمنحها مظهرا صحيا ومشرقا.

يعزز البنجر من لون البشرة الطبيعي ويساعد في تقليل البقع الداكنة.

يساعد النشا على تقليل التصبغات وتفتيح لون البشرة.

يعزز النشا من مرونة البشرة ويعطيها ملمسا ناعما.

يعمل النشا على امتصاص الزيوت، مما يجعله مناسبا للبشرة الدهنية.

كيفية تحضير كريم البنجر والنشا