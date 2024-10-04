نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تكثف جهودها لإعادة إدراجها على مؤشر جي بي مورجان للسندات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - بلومبرج _ تكثف مصر جهودها لإعادة الانضمام إلى مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورجان تشيس آند كو والذي يتتبعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تم إسقاط مصر من مؤشر السندات الحكومية لبنك جي بي مورجان للأسواق الناشئة في 31 يناير ولا يحق لها النظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من إزالتها، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

هذا يعني أن التطور المحتمل التالي هو أن يضع بنك جي بي مورجان مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من عام 2025، وفقاً للمصادر. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لاتخاذ قرار محتمل بحلول نهاية العام المقبل بشأن ما إذا كان بإمكانها إعادة الانضمام، على الرغم من أن المصادر رجحت تنفيذ القرار في عام 2026.

جاء الاستبعاد في أوائل عام 2024 في الوقت الذي عانت فيه مصر من أزمة صرف أجنبي مروعة تركت المستثمرين الأجانب يكافحون لتحويل أموالهم بعد أن كانت ذات يوم من الدول المفضلة في هذه الفئة من الأصول. كان هناك تحول منذ ذلك الحين، حيث تحصنت البلاد الآن بالاستثمارات والقروض من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

بعد أن كانت مصر المفضلة لدى مستثمري “الأموال الساخنة” – Carrytrade – لسنوات قبل جائحة كوفيد، تستعيد مصر جاذبيتها بعد أن سمحت السلطات في مارس للجنيه بالهبوط بنحو 40% مقابل الدولار، قائلة إن السوق يجب أن تحدد سعر الصرف. كما رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.

كما يمارس بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة الآن ضغوطاً لإعادة إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان، مما سيسمح لهم بالاستثمار في الديون بالعملة المحلية بما يعتبرونه أسعاراً جذابة، وفقاً للأفراد.

ولكن حقيقة أن مصر تم شطبها من البورصة مرتين خلال العقد ونصف العقد الماضيين – الأولى خلال الاضطرابات السياسية في عام 2011 – تجعل القرار مدروساً بعناية خاصة. وقال الأشخاص إن جي بي مورحان يحتاج إلى ثقة قوية في المؤشرات المالية للبلاد أولاً.

لقد تلاشت المخاوف من تخلف مصر عن السداد، في حين تجاوزت العائدات على السندات 20% وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، مما أضاف إلى المشاعر الصعودية.

حتى الآن، كانت معظم التدفقات الأجنبية الجديدة في سندات الخزانة قصيرة الأجل. إن إعادة إدراج جي بي مورجان ستسمح للحكومة المصرية بجذب الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق السلبية التي تتبع المؤشر.