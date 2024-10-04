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أحمد جودة - القاهرة - تغلب ليون الفرنسي على مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي (4-1)، مساء الخميس، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

ليون يسقط جلاسكو رينجرز في عقر داره

وأسفرت باقي المباريات التي جرت الخميس أيضا عن فوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه بشكتاش التركي 3 / 1، وإيلفسبورج السويدي على ضيفه روما الإيطالي 1 / صفر، وستيوا بوخارست الروماني على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بنفس النتيجة.

فيما تعادل سان جيلواز البلجيكي مع بودو جليمت النرويجي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع لودوجوريتس رازاجراد البلغاري دون أهداف، تفينتي آنشخيده الهولندي مع ضيفه فناربخشه التركي 1 / 1، كما تغلب ميتييلاند الدنماركي 2 / صفر على مضيفه مكابي تل أبيب.

وفاز أندرلخت على مضيفه ريال سوسيداد 2 / 1، ومالمو على مضيفه كارباج أجدام بالنتيجة ذاتها، وأولمبياكوس على ضيفه سبورتنج براجا 3 / صفر، وهوفنهايم على ضيفه دينامو كييف 2 / صفر، في حين تعادل ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي 2 / 2 مع ضيفه جالطة سراي.