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أحمد جودة - القاهرة -

يأمل ماركو سيلفا مدرب فولهام، أن يستفيد فريقه من بدايته الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يذهب لملاقاة مضيفه مانشستر سيتي.

مدرب فولهام: السيتي يقوم بأشياء غير طبيعية

ويخوض فولهام، مباراة السبت، وهو في المركز السادس برصيد 11 نقطة، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

واستقبلت شباك فولهام 9 أهداف في مباراتيه أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، وخسر 16 مباراة متتالية ضد كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في جميع المسابقات.

وصرح سيلفا لمحطة فولهام التلفزيونية "من الأفضل دائما الذهاب إلى أي مكان، أو حتى اللعب على أرضنا، عندما تحصل على قوة دفع معنوية".

وأضاف "نخوض اللقاء ويسودنا الثقة بالنفس، خاصة مع المكانة التي نتواجد بها حاليا في جدول الترتيب".

ونوه "لا تغييرات كبيرة منذ بداية الموسم ولكن بالطبع، كما تعلمون، النتائج والأداء يتحدثان بصوت مرتفع، لقد لعبنا كرة قدم جيدة".

وشدد مدرب فولهام في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بالطبع، يمنح ذلك، اللاعبين، الدفعة التي يحتاجونها للقيام على أرض الملعب بما كنا نعد أنفسنا له في يوم المباراة. هذا أمر جيد".

وأوضح سيلفا "بالطبع الذهاب إلى مانشستر للعب في ملعب الاتحاد، دائما ما يكون صعبا للغاية. إنهم يقومون بأشياء غير طبيعية مع الفرق المنافسة".

ويظل سيلفا، مفتقدا خدمات مدافعه خورخي كوينكا، الذي سيغيب عن فولهام حتى ما بعد روزنامة المباريات الدولية بسبب إصابة في كاحل القدم، بينما لا يزال كارلوس فينيسيوس يعاني من إصابة في ساقه.