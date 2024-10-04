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أحمد جودة - القاهرة - يستعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

كولر يعود إلى القاهرة لقيادة الأهلي بعد إجازة قصيرة

وسافر كولر إلى سويسرا بعد نهاية مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، لقضاء إجازة مع أسرته، حيث منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بعد الخسارة في البطولة.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات غدًا السبت، استعدادًا للمباريات القادمة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستنطلق خلال الشهر الحالي.

يشارك الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري بصفته بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري، بينما يمثل فريق سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية، بالإضافة إلى بيراميدز بطل كأس مصر، والزمالك بالكارت الذهبي.