العالم اليوم - القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - أضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف جديدة بأكثر من التوقعات في سبتمبر الجاري، كما ارتفع متوسط الأجور في الساعة بأعلى من النسبة المتوقعة.

وأظهرت البيانات أن القطاع الخاص غير الزراعي في أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف وظائف خلال شهر سبتمبر بواقع 223 ألف وظيفة، بعكس التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة.

كما تم تعديل الوظائف في شهر سبتمبر بالخفض إلى 114 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1 بالمئة، مقابل التوقعات بأن تبقى النسبة دون تغيير عن الشهر الماضي عند 4.2 بالمئة.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة إلى 4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ، مقابل توقعات بأن يتراجع إلى 3.8 بالمئة.