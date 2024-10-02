انت الأن تتابع خبر «عشبة هتخلي العجوزة صبية ».. عشبه في مطبخك قادرة على إعادة شبابك حتي لو عمرك فوق ال 70 عام .. مش هتصدقي عينك حلاوتك هتزيد حلاوة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الجميع يحلم بأن يظل في فترة الشباب لفترة أطول وأن يتمتعون دائمًا بصحة أفضل وعمر مديد وطويل، الجدير بالذكر هو أن هذا الحلم دائمًا ما يتحقق عندما تعيش حياة صحية من الدرجة الأولى نعتمد بها على استخدام الأعشاب والمكونات الطبيعية الخالية من المبيدات الزراعية والكيماويات وغيرها العديد من الأمور التي تؤثر على الصحة وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة فضلاً عن كونها تؤثر على همر الشباب وتجعلك تصل إلى سن الشيخوخة المبكرة.
نبته فوائدها مدهشة على الصحة
- ومن هنا يجب الإشارة إلى أن هناك علماء من جامعة كونكورديا الكندية قد قاموا بإجراء عدد من الأبحاث التي من شأنها أن تجعل عمر فطر الخميرة أطول لأن الخلية الموجودة بها تتشابه بشكل كبير مع الخلية البشرية وهذا من ناحية الطريقة التي تزداد في العمر من خلالها، بناء عليه فقد أكد أحد العلماء من الجامعة ذاتها ويدعي فلاديمير تيتورينكو على أن هناك أكثر من ست مجموعات من الجزيئات والتي تساعد في إبطاء عمر الخميرة بشكل كبير.
- كما تمت الإشارة إلى أن نبات الصفصاف يعتبر من أكثر الأشياء الطبيعية التي تساعد في الحد من الإصابة بالشيخوخة المبكرة، وبعد إخضاع الخميرة إلى عدد من التجارب باستخدام الصفصاف تبين أنه يساهم في زيادة عمر الخميرة بمقدار 475%، مع العلم بأن تلك الأبحاث مازالت في المراحل المبدئية ولن يتم تنفيذها على الحيوانات بصفة عامة، ولكن من المحتمل أن تساعد الإنسان في البقاء في عمر الشباب لفترة أطول.