انت الأن تتابع خبر «مصيبة وحلت علي دماغنا».. لو شوفت العلامة دي عندك في التليفون اعرف ان الوتساب مراقب وبياناتك مكشوفه.. الحق قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التجسس على هاتفك يمثل تهديدا كبيرا لخصوصيتك وأمنك الشخصي، مع التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية، أصبح بإمكان بعض الأفراد الوصول إلى معلوماتك الحساسة والتجسس على مكالماتك رسائلك، وحتى تتبع موقعك الجغرافي دون علمك هذا قد يؤدي إلى سرقة بياناتك الشخصية أو المالية وتهديد خصوصيتك لذلك، من المهم أن تكون على علم بالطرق التي يمكن من خلالها اختراق هاتفك، وأن تتعلم كيفية حماية جهازك من هذه الانتهاكات.

علامات تدل على اختراق هاتفك

إذا كنت تشعر بالقلق من احتمال تعرض هاتفك للاختراق، يمكنك مراجعة بعض الدلالات والأعراض الشائعة للتأكد:

إذا رأيت زيادة غير مفسرة في استهلاك البيانات، فقد يكون هناك تطبيق ضار أو عملية غير معروفة تعمل في الخلفية.

إذا بدأ هاتفك في الأداء ببطء غير عادي أو تعرض لتوقفات متكررة، فقد يكون هناك تطبيق ضار يؤثر على كفاءته.

قد تتسبب التطبيقات الضارة في نفاد البطارية بشكل سريع.

إذا رأيت تطبيقات لم تقم بتثبيتها أو إذا ظهرت لك إشعارات غير متوقعة، فقد يكون ذلك علامة على اختراق.

إذا كانت تصل إليك رسائل نصية غير عادية أو مريبة، فمن المحتمل أن يكون هاتفك قد تم اختراقه.

علامات تدل على اختراق الوتساب