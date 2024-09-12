انت الأن تتابع خبر جورجينا بلإطلالة ملفتة على متن يخت في سويسرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت العارضة جورجينا رودريغيز حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من مشاركتها الأخيرة في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا.



وأطلت جورجينا من داخل يخت فاخر.



ولفتت جورجينا الأنظار في المهرجان بفستان أبيض طويل من دون أكمام أظهر مفاتنها.



إلى ذلك نشرت جورجينا فيديو على انستغرام مروجة للموسم الثالث من "أنا جورجينا" على نتفلكس حيث تتحدث عن حياتها وانتقالها مع رونالدو للعيش في السعودية .