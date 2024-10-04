نجوم عادوا إلى سباق دراما رمضان 2023 في اللحظات الأخيرة وغادة عبد الرازق تتراجع عن قرار غيابها

غادة عبد الرازق وعمرو يوسف ومنى زكي وعدد من النجوم أعلنوا تواجدهم في موسم دراما رمضان 2023 في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد خروجهم من المنافسة مؤخراً، وأعلنوا تفاصيل أعمالهم الجديدة التي سينافسون بها في الموسم المقبل.

عمرو يوسف يعود إلى موسم رمضان بعد غياب

ومن أبرز النجوم العائدين إلى موسم دراما رمضان 2023 في اللحظات الأخيرة وبعد غياب طويل أيضاً الفنان عمرو يوسف، والذي غاب عن المنافسة منذ أكثر من 4 سنوات بعد توقف عدة مشاريع درامية له في المواسم الأخيرة، وكاد أن يواصل غيابه عن الموسم المقبل بسبب انشغاله في تصوير أعمال أخرى في السينما بالإضافة إلى توقف مشروع مسلسله "الكتيبة 101".

عمرو يوسف

ولكن النجم أحمد السقا أعلن مؤخراً عن تواجده مع عمرو يوسف في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل جديد بعنوان "الجبل"، والذي بدأ تحضيراته الفترة الحالية من أجل اللحاق بالموسم المقبل، ويتكتم السقا عن تفاصيل المسلسل وذكر أن الشركة المنتجة ستعلن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

منى زكي

منى زكي تكشف خطتها البديلة في موسم رمضان 2023

وكادت أيضاً الفنانة منى زكي أن تخرج من موسم دراما رمضان 2023 بعد توقف العمل في مسلسلها "لام شمسية"، والذي صورت منه مشاهد قليلة العام الماضي قبل خروجها من موسم رمضان، وأعلنت منى زكي عن تقديمها مسلسل جديد في اللحظات الأخيرة بعنوان "تحت الوصاية"، والذي من المتوقع أن يكون من 15 حلقة فقط، وتعاقدت مع الفنان دياب والمخرج محمد شاكر خضير في مسلسلها الجديد المقتبس عن قصة حقيقية.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تتراجع عن قرار غيابها

وتراجعت أيضاً النجمة غادة عبد الرازق عن قرار غيابها عن مواسم رمضان بعدما أعلنت عن حصولها على أجازة طويلة في الفترة الأخيرة، وغابت بسبب قرارها الأخير عن موسم رمضان الماضي، إلا أنها فاجأت الجمهور بالإعلان عن تعاقدها على مسلسل جديد بعنوان "تلت التلاتة" لتقديمه في موسم رمضان 2023، وذلك بعد آخر مسلسلاتها في 2021 بعنوان "لحم غزال".

مي عز الدين

نجوم عادوا إلى دراما رمضان في اللحظات الأخيرة

وانضم عدد من النجوم إلى موسم رمضان 2023 في اللحظات الأخيرة، وأبرزهم الفنانة مي عز الدين والتي تعاقدت مؤخراً على مسلسل "سوق الكانتو" مع الفنان أمير كرارة، بعد آخر أدوارها الموسم الماضي في مسلسل "جزيرة غمام"، وكذلك الفنان ياسر جلال والذي تعاقد على مسلسل جديد 15 حلقة بعد خروج مسلسله "ألف ليلة وليلة" من السباق بسبب ضيق الوقت والتجهيزات الإنتاجية.