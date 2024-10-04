انت الأن تتابع خبر فيديو للفنانة يسرا يثير الجدل حول أحداث لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو مجتزأ للفنانة المصرية يسرا من المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، حيث استخدمت كلمة "أحداث" لوصف ما يحدث في لبنان، مما أثار جدلاً واسعاً وتعرضت لانتقادات لاذعة من فنانين لبنانيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



الممثلة اللبنانية لورين قديح كانت من أبرز المنتقدين، حيث نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" رسالة حادة ليُسرا، معتبرةً أن وصف ما يجري في لبنان بـ"الأحداث" هو تقليل من حجم المأساة، واصفةً إياها بأنها "إبادة" و"حرب" وليست مجرد "أحداث". قديح قاست تعليق يسرا بموقف الممثل العالمي مارلون براندو الذي رفض جائزة الأوسكار تضامناً مع السكان الأصليين لأمريكا، معبرةً عن استيائها من صمت الفنانين على الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني.



الفيديو المجتزأ تسبب في موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض تصريحات يسرا غير مناسبة في ظل الظروف الراهنة .