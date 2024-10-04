بهاء سلطان يطرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الهوى سلطان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب بهاء سلطان لطرح الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان والذي من المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

وتحمل الأغنية اسم للهوى سلطان من ألحان عزيز الشافعي وكلمات منة عدلي القيعي وتوزيع نادر حمدي.

بوستر فيلم الهوى سلطان

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" البوستر التشويقي الأول للفيلم، من بطولة منة شلبي وأحمد داود.

ويظهر في البوستر بطلا العمل منة شلبي وأحمد داود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة بألوان متناسقة وملابس بسيطة وشبابية.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الهوى سلطان" قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

أبطال فيلم الهوي سلطان

وفيلم الهوي سلطان من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال بهاء سلطان

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية بعنوان «المزاج عناب»، والذي تصدر من خلاله تريند جوجل، حيث لقت الأغنية استحسان كبير من قِبل الجمهور، بعد طرحها عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» لشركة روتانا، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام من طرحها.

وتعاون المطرب بهاء سلطان في أغنيته الجديدة المزاج عناب، مع كل من الشاعر زيزو العقرب، والموزع وسام عبد المنعم والملحن مصطفى وفقي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية المزاج عناب لـ بهاء سلطان



اللي سابونا ولا يلزمونا

بس تانى تانى تاني مش ها يطولولنا

احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش

واللي عاوز إنه يودعنا، أتأخر ليه بقي مبعدش

صريحه العبارة كنتم حالة

وبفراقكم عادي مش هحس

والحكاية مش عايزة قوالة طب حتى بص

المزاج عناب عادي من غير احباب