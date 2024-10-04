منتخب هولندا يعزز صفوفه بعناصر جديدة

منتخب هولندا يعزز صفوفه بعناصر جديدةأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم، انضمام الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي إيان ماتسن لاعب استون فيلا، وماتس فيفر لاعب برايتون إلى قائمته استعدادا لمباراتي هنغاريا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الشهر الجاري.

وجاء قرار انضمام الثنائي لتدعيم صفوف المنتخب الهولندي الذي يفتقد جهود العديد من لاعبيه بسبب الإصابات، حيث تعرض اللاعب جيردي شوتن للإصابة أثناء مشاركته مع فريق أيندهوفن الهولندي الأسبوع الماضي والتي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر، كما أصيب اللاعب يان بول فان هيكه في الفخذ أثناء مشاركته مع فريق برايتون الإنجليزي في سبتمبر الماضي.

كما خرج الثنائي يورن تيمبر لاعب أرسنال، وفاوت فيخورست مهاجم أياكس أمستردام من تشكيلة المنتخب الهولندي أيضا بسبب الإصابة، في الوقت الذي كان نيثن آكي لاعب مانشستر سيتي قد أصيب كذلك في آخر مباراة لهولندا أمام ألمانيا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في أمستردام في العاشر من سبتمبر الماضي، وغاب منذ ذلك الحين، ومن غير المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل نهاية هذا الشهر.

في المقابل تلقى المنتخب الهولندي دفعة معنوية بعودة ستيفان دي فري لأول مرة منذ بطولة أوروبا في منتصف هذا العام، بجانب عودة تون كوبمينرس لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب هولندا أن تساهم العناصر الجديدة في إحداث تغيرات إيجابية في الفريق لتجنب المعاناة المتكررة من الإصابات.

ويلتقي منتخب هولندا مع نظيره الهنغاري يوم الجمعة المقبل، ثم يلتقي مع منتخب ألمانيا يوم 14 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.