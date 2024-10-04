بملعقة بيكربونات الصوديوم:لتفتيح وتنعيم البشرة خمس درجات فوري بطريقة2024

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رياض - احمد صلاح - بملعقة بيكربونات الصوديوم، سوف تحصلين على بشرة صافية وتفتيح فوري ومن أول استخدام حيث تحلم كل سيدة وفتاة على بشرة نظيفة وخالية من البثور والرؤوس السوداء، حيث يعمل بيكربونات الصوديوم على إزالة الكلف والجلد الميت من البشرة، وتعتبر من الوصفات التي تجدي نفع بالبشرة والجسم حيث تقضي أيضا على اسمرار البشرة وخاصة لو كنتي مقبلة على الزواج، ومن السهل عمل تفتيح البشرة بملعقة بيكربونات الصوديوم بالمنزل في وقت زمني قصير وبتكلفة قليلة، ويمكن عمل هذه الوصفة للوجه بعدة طرق كثيرة سوف نذكرها في السطور المقبلة، سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة تحضير واستخدام بملعقة بيكربونات الصوديوم لتبييض ونضارة البشرة تفتيح فوري من خلال موقع دوت الخليج ، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

مكونات عمل تفتيح البشرة بيكربونات الصوديوم

سوف نتحدث على مكونات عمل بيكربونات الصوديوم بمكونات طبيعية وبسيطة للغاية وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

خمس نقط من ماء الورد.

ملعقة وسط من الزبادي.

ثلاث نقاط من زيت اللوز الحلو.

مكونات بيكربونات الصوديوم للبشرة

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير بملعقة سحرية من البيكربونات وبخطوات سريعة وتفتيح خمس درجات فوري وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء صغير ثم نضع به مكونات التفتيح للبشرة وهى ملعقة بيكربونات الصوديوم ثم الزبادي.

ثم نقلب المكونات السابقين تقليب جيد بواسطة ملعقة صغيرة.

يتم إضافة ماء الورد ثم زيت اللوز الحلو ونخلطهم خلطا جيدا حتى يصبح كالمعجون.

ثم نحضر علبة من الزجاج ويتم وضع الكريم بداخلها ونحكم غلقها جيدا ثم نضعها في الثلاجة.

تحضير بملعقة بيكربونات للتفتيح الفوري

طريقة الاستخدام

سوف نستعرض في السطور التالية طريقة استخدام الكريم الجبار بملعقة بيكربونات الصوديوم بطريقة سهلة ومضمونة ومختلفة وهى كما يلي:-

يتم غسل الوجه غسل جيد باستخدام غسول ثم نمسحه بفوطة نظيفة ومعقمة لإزالة الاتربة والزيوت الملتصقة بالبشرة.

ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه والرقبة ويتم التدليك بواسطة الفرشاة عكس عقارب الساعة.

يتم ترك الكريم على الوجه لمدة ساعة حتى يجف.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتنشيفه مرة أخرى بالفوطة وستلاحظين الفرق بنفسك.

يتم استخدام الكريم مرة صباحاً ومرة مساءً ولمدة شهر.

نصائح يجب استخدامها للحصول على نتيجة فورية وسريعة لتفتيح البشرة

سوف نتحدث على بعض النصائح الهامة عند الاستخدام وهى كالتالي:-

يجب استخدام فوطة نظيفة وصحية.

استخدمي علبة من الزجاج بدل من البلاستيك لعدم تفاعل الخلطة مع المواد البلاستيكية.

غسل الوجه بالماء الفاتر جيدا.

فوائد كريم بيكربونات الصوديوم

سوف نستعرض في الخطوات التالية على بعض فوائد كريم بيكربونات الصوديوم وهى كالآتي:-