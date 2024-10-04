من الدفاع بشدة للهجوم بقسوة.. تشابهات بين أزمات ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب مع شقيقيهما

مازالت أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها محل جدل واهتمام قطاع واسع من جمهورها، فبمجرد أن أصدر محاميها بيانًا على لسانها تتهم فيه شقيقها محمد عبد الوهاب بإرهابها وضربها قبل أسابيع، وتورطه في مؤامرة ضدها، بات الأمر حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وشبّه البعض تبعاته بالأزمة التي سبق ونشبت بين النجمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز.

كشف الأسرار عبر "الفيسبوك"

أصداء بيان شيرين عبد الوهاب التي أعلنت خلاله أنها سوف تقوم بمقاضاة شقيقها محمد عبد الوهاب واتهمته بالسب والقذف في حقها، بسبب ما قاله عنها في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"؛ جعلت محمد عبد الوهاب حريصًا على الرد بقسوة على شقيقته خلال الساعات الماضية وانتقادها علنًا عبر حسابه على فيسبوك.

ولم يكتف محمد عبد الوهاب بانتقاد أو توجيه العتاب لشقيقته فقط، بل كشف بعض من أسرارها، وتصرفاتها التي اعتبرها غير منطقية، وألمح بشكل غير مباشر إلى عودتها إلى طليقها حسام حبيب بعد تسببه في أزمتها الأخيرة، ومن بين التصرفات التي انتقدها، فكرة أنها قامت بالاستغناء عن بعض المقربين منها ومنهم السائق الخاص بها الذي يعمل معها منذ 22 عامًا، إضافة إلى فتاة تعمل بمنزلها، واختتمت الأمر بالاستغناء عن مدير أعمالها ميمي فؤاد الذي سبق وقد وصفته بأنه أحد أبرز الداعمين لها مؤخرًا.

موقف محمد عبد الوهاب مشابه للغاية بالموقف الذي اتخذه الفنان وائل عبد العزيز، حيث حرص على مهاجمة بعض تصرفات شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بسبب زواجها من الفنان أحمد العوضي، كما قرر كشف بعض الأسرار الخاصة بشقيقته بشكل متواصل عبر حسابه على فيسبوك، فمع كل تدوينة كان يقوم بنشرها، كان يتسبب في إثارة الجدل حولها.

التحول من الدفاع بشدة إلى المهاجمة بقسوة

رغم حرص محمد عبد الوهاب في السنوات السابقة على الدفاع عن شقيقته شيرين عبد الوهاب ضد الانتقادات أو الشائعات التي كانت تتعرض لها، وظهوره باستمرار لنفي تلك الشائعات والتي من بينها وجود خلاف بينها وبين حسام حبيب، وتأكيده أكثر من مرة على أن العلاقة بينهما جيدة؛ إلا أنه تحول من حالة الدفاع بشدة عنها، إلى مهاجمتها بقسوة، بداية من ظهوره في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وتأكيده على أن شقيقته أدمنت الممنوعات وأنها كان من الضروري أن تتواجد بالمستشفى من أجل العلاج، مرورًا بالتدوينة التي كتبها مؤخرًا عبر حسابه على فيسبوك، والذي هاجمها فيه بسبب الاستغناء عن عدد من العاملين معها وعلى رأسهم مدير أعمالها، بشكل غير منطقي.

وائل عبد العزيز أيضًا تغيرت طريقته مع شقيقته من الدفاع والإشادة بها وبنجوميتها وقدرتها على صنع اسمها بمفردها بدون مساعدة من أحد، إلى مهاجمتها بقسوة بعد أن ارتبطت بالفنان أحمد العوضي، وتأكيده على أن الأخير سوف يقوم باستغلال اسمها من أجل مزيد من الشهرة، وزادت حالة الهجوم مع رد كل منهما على الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز

مقاضاة الأشقاء تقلب الموازين

لم يكن الجمهور يتوقع أن أول رد فعل من شيرين عبد الوهاب عقب الخروج من المستشفى، هو الإعلان عن مقاضاة شقيقها محمد عبد الوهاب، واتهامه بضربها والتورط في مؤامرة ضدها، حيث أكدت أن حديثه السيء عنها في برنامج عمرو أديب، بمثابة سب وقذف وقررت أن تتخذ ضده كل الإجراءات القانونية، لتجعل خلافها مع شقيقها يظهر إلى العلن بالرغم من شكوك الجمهور في البداية حول حدوث خلاف حقيقي من الأساس، وهو الأمر الذي على ما يبدو سيكون له تبعات متتالية وتصرفات مختلفة من شقيقها، كانت بدايتها مع تدوينته قبل ساعات.

الأمر نفسه حدث في أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها، فبالرغم من أن وائل عبد العزيز عاد ليحاول إصلاح الأمر مع شقيقته تزامنًا مع أزمة مرضها، والتحدث باسمها احيانًا في وسائل الإعلام، إلا أنها قررت أن تخرج تفاصيل الخلاف إلى العلن، وأعلنت عن مقاضاة شقيقها في حالة إذا قام بنشر أي شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُذكر فيه اسم شقيقته أو أي شيء خاص بها عبر بيان صادر عن مكتب محاميها، وبعد هذا البيان التزم وائل الصمت ولم يعد يتحدث عن شقيقته أو أمورها الخاصة

ياسمين عبد العزيز

الصور من حسابات شيرين عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز ووائل عبد العزيز بانستجرام ومحمد عبد الوهاب بفيسبوك

