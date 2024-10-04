فن ومشاهير

بإطلالة مميزة.. غادة عبد الرازق تودع أسبوع الموضة بباريس (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم -  


شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث ظهور لها من أسبوع الموضة في باريس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

 


إطلالة مميزة تحظى بها الفنانة غادة عبد الرازق بباريس

و ظهرت "غادة عبد الرازق" وهي ترتدي فستان باللون البني به نقاط باللون الأسود بأسلوب عشوائي وعليه جاكت أسود قصير حيث كانت إطلالة مختلفة تميزت وانفردت بها، ووضعت بعض اللمسات من الميكب التي تناسب إطلالتها، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع ليبرز جمالها ومدى أناقتها، ولقد لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور لديها ولدى إطلالتها الجذابة.

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و علقت "غادة عبد الرازق" على الصور قائلة: "باي باي أسبوع الموضة بباريس".

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غادة عبد الرازق من أسبوع الموضة بباريس


آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية


و الجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، هي مشاركتها في مسلسل "صيد العقارب" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه ولاقى عدد كبير من المشاهدات وتفاعل الجمهور، كما حصدت غادة عبد الرازق جائزة التميز والإبداع عن مسلسلها “صيد العقارب” في مهرجان الفضائيات العربية.

 

أحداث مسلسل "صيد العقارب"

تدور الأحداث حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.

 


طاقِم عمِل مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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