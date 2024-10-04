لهذا السبب.. فريدة فهمي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الفنانة المعتزلة فريدة فهمي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا الإنتشار أنباء حول

تكريمها من وزارة الثقافة المصرية، في افتتاح فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، بعد ما يزيد على الـ 40 عامًا من اعتزالها الفن.

بداية فريدة فهمي الفنية

وبدأت فريدة مسيرتها كممثلة، في فيلم "فتى أحلامي" للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، قبل أن تساهم مع زوجها على رضا وشقيقه محمود بتأسيس فرقة "رضا" للفنون الشعبية أواخر خمسينيات القرن الماضي، وأصبحت نجمة الفرقة، وأيقونة الرقص الشعبي المصري، وإحدى أشهر راقصات السينما المصريات.

وشاركت خلال مسيرتها الفنية في 10 أفلام سينمائية، اثنان منها مع فرقة "رضا"، ونجمها الراقص والممثل الراحل محمود رضا، وهما: "أجازة نص السنة"، والفيلم الشهير "غرام في الكرنك"، كما كانت من أبطال الفيلم الكوميدي "إسماعيل يس والبوليس الحربي"، وكان آخر مشاركتها في السينما بفيلم "أسياد وعبيد" أواخر السبعينيات.



وتحمل فريدة فهمي شهادة الدكتوراه في الرقص الإيقاعي من الولايات المتحدة الأمريكية.