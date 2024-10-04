انت الأن تتابع خبر كشف المخطط السري .. تشكيل الهلال والاهلي السعودي المتوقع في بطولة دوري روشن 2025/2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت التقارير الصحفية الرياضية في الساعات الأخيرة تشكيل الهلال والاهلي السعودي المتوقع، في القمة المنتظرة والتي ستجمع الجانبين ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2025/2024، وقد جاءت تلك التقارير مع بداية العد التنازلي على موعد المباراة.

الهلال والاهلي السعودي

تستكمل أندية دوري روشن السعودي خوضها لمباريات الجولة الـ 6 من البطولة، وستشهد تلك الجولة خوض كلاً من الهلال السعودي واهلي جدة لصراع ناري للظفر بالنقاط الثلاث الغالية من أجل اسعاد الجماهير والتقدم خطوة بجدول ترتيب البطولة.

موعد مباراة الاهلي والهلال في دوري روشن

تم تحديد موعد مباراة الهلال والاهلي المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2024، وستقام المباراة بحلول مساء يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الجاري، على أن تقام المواجهة باستاد الجوهرة المشعة، وقد أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيت بداية المباراة،

ووفقاً لتلك التوضيحات فستنطلق القمة في المواعيد التالية:

التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

تشكيل الهلال ضد الاهلي السعودي

من المتوقع أن يدخل خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي مواجهة الهلال بتشكيل مكون من الأسماء الاتي ذكرها:

المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي – علي البليهي – بجانب خاليدو كوليبالي – وجواو كانسيلو.

الوسط: ناصر الدوسري – بجانب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري – وماركوس ليوناردو – بجانب مالكوم – وأيضا ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيل الاهلي ضد الهلال السعودي

من المتوقع أن يدخل الأهلي السعودي مباراة الهلال بتشكيل مكون من: