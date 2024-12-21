مصدر في الأهلي يكشف لـ "دوت الخليج" موقف داري من المشاركة أمام بلوزداد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف المغربي أشرف داري مدافع الفريق، من المشاركة في مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد داري، إلى قائمة الأهلي مجددًا بعدما غاب لمدة شهر تقريبًا، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم والتي تعرض لها أمام العين الإماراتي، في كأس إنتركونتيننتال، حيث تعافى من الإصابة بشكل تام.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج "، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، سوف يدفع بخدمات أشرف داري بشكل أساسي أمام شباب بلوزداد الجزائري لقيادة الخط الدفاعي بجوار رامي ربيعة، على حساب ياسر إبراهيم الذي يعاني من إصابة خفيفة وقد يتواجد على دكة البدلاء.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، ومن المقرر أن يسبق المران مؤتمرا صحفيا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة.

ويخوض الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أشرف داري - أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

في خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – عمر الساعي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – كهربا.

فيما ضمت قائمة المستبعدين كل من:

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، علي معلول، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.

