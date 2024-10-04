انت الأن تتابع خبر MBC تخطط لنسخة معرّبة من حب أعمى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفكر إدارة محطة "MBC" بجدية في إنتاج النسخة المعرّبة من المسلسل التركي الشهير "حب أعمى"، الذي حقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه في تركيا والعالم العربي. ويجري الآن ترشيح نجوم سوريين للعب أدوار البطولة، من بينهم محمود نصر، هيا مرعشلي، ويامن الحجلي.



في سياق آخر، ينتظر محمود نصر بدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "البطل"، والذي يجمعه بنور علي وفرح بسيسو وبسام كوسا، ويخرجه الليث حجو. العمل يتناول قضايا إنسانية معاصرة ويُتوقع أن يكون ضمن خريطة الدراما السورية في رمضان 2025.



ورغم الشائعات التي ربطت بين محمود نصر ونور علي، تبين أن الأخبار عن علاقة حب بينهما غير صحيحة .