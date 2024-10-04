انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الرياض والقادسية في الدوري السعودي مع التشكيلة المتوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة الرياض والقادسية من أهم المباريات التي تأتي خلال الجولة السادسة ضمن مباريات دوري روشن السعودي، حيث أوضح مصدر رسمي من نادي القادسية أن النادي على أتم استعداده الآن لمواجهة فريق الرياض علماً بأن الفريقين الآن يقومون بمجموعة من التمارين أملاً في الوصول إلى الفوز، ومن خلال مقالنا اليوم سنوضح القنوات الناقلة لمباراة الرياض والقادسية في الدوري السعودي.

القنوات الناقلة المباراة الرياض والقادسية في الدوري السعودي

مباراة الرياض والقادسية ضمن مباريات دوري روشن السعودية في إطار الجولة السادسة، حيث تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حق بث مباريات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علماً بأن المباراة سوف تثب من خلال القناة السعودية الرياضية ssc أو عبر تطبيق شاهد.

معلق مباراة الرياض والقادسية في دوري روشن

من الجدير بالذكر أن قناة SSC الرياضية لها حق بث مباريات دوري روشن السعودي، وترجع مهمة التعليق على المباراة إلى الثنائي الغامدي وأحمد النفيسة، وبإمكان الجماهير اختيار المعلق الذي يرغبون به من خلال تغير القناة الصوتية وتلك الخاصية تضعها القناة لجماهير القاعدة المستديرة.

التشكيلة المتوقعة لنادي الرياض أمام القادسية

يأتي نادي الرياض بتشكيلة تضم مجموعة من اللاعبين الأكثر حرفة ومهارة في كرة القدم وهي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: عبدالله مادو، محمد السعيد، عبدالإله العمري، ناصر الدوسري.

خط الوسط: فهد الرشيدي، إبراهيم غالب، نواف العابد.

خط الهجوم: حسين المقهوي، فراس البريكان، مراد باتنا.

التشكيلة المتوقعة لنادي القادسية

كما يأتي نادي القادسية بفريق يضم مجموعة من اللاعبين المتدربين على أعلى مستوى، وجاءت التشكيلة المتوقعة على النحو التالي: