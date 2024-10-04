نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أديمي يوجه ضربة قوية لدورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير أن كريم أديمي، نجم بوروسيا دورتموند والذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في دوري أبطال أوروبا، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 أو 4 أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

أديمي يوجه ضربة قوية لدورتموند

وكشفت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" عن طبيعة إصابة كريم أديمي اليوم الخميس، لكن لم يكن هناك أي تأكيد رسمي من النادي.





وعانى أديمي من الإصابة أوائل الشوط الثاني من مباراة دورتموند مع سيلتك التي حقق فيها فريقه فوزا كاسحا بنتيجة (7-1)، وذلك بعد تسجيله للثلاثية في الشوط الأول.

وسيغيب على الأرجح عن مباراتين، الأولى ستكون يوم السبت أمام يونيون برلين، ثم مواجهة سانت باولي يوم 18 تشرين الأول / أكتوبرالجاري بعد فترة رزنامة المباريات الدولية.

وسبق لأديمي أن تعرض لإصابات مماثلة في موسم 2022/2023.



