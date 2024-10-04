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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوبترا المعار من النادي الأهلي عن كواليس رحيله من أبواب القلعة الحمراء لنادي سيراميكا.

أحمد القندوسي.. لم أحزن بسبب رحيلي عن الأهلي والمشاركة مهمة

وجاءت تصريحات القندوسي عبر أون تايم سبورت:"تلقيت عرضا من فريق إنجليزي كبير، العرض أسعدني لكن أرفض الافصاح عن اسم النادي".

وتابع: "كنت سأرفض العودة للأهلي بعد الاتفاق مع سيراميكا كليوبترا وبعد فشل صفقة بن رمضان، وأتمنى عودتي للأهلي نهاية الموسم المقبل".

وواصل: "لم أحزن بسبب رحيلي عن الأهلي من أجل معقد اللاعب الأجنبي، والأهم بالنسبة لي هو المشاركة".

واختتم: " الانتقال للزمالك، جماهيره تعاملني باحترام وأنا لاعب محترف لكن أتوقع الأمر صعب حتى لا أخسر محبة جماهير الأهلي".

