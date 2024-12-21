نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي تحضيراته اليوم لمواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، ومن المقرر أن يسبق المران مؤتمرا صحفيا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة.

ويخوض الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أمام شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء غدٍ الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أشرف داري - أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

في خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – عمر الساعي - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – كهربا.

فيما ضمت قائمة المستبعدين كل من:

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، علي معلول، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.