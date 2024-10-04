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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوبترا المعار من النادي الأهلي كواليس صفقة الثنائي زين الدين بلعيد ومحمد بن رمضان.

أحمد القندوسي يطلق تصريحا ناريا بشأن وكلاء اللاعبين

وجاءت تصريحات القندوسي:" سامي قمصان تحدث معي بشأن خروجي للإعارة، وأشكره جدًا على طريقة تعامله معي، بلغني حال عودتي للأهلي لا يوجد فرص للمشاركة"،



وتابع:" قراري كان إكمال إعارة وبالتالي أخترت إني أكمل في سيراميكا كليوباترا".

وواصل: "لم أبلغ زين الدين بلعيد برفض عرض الأهلي، البعض كان يخرج ويحملني أو يحمل مدرب المنتخب سبب فشل الصفقة، بلعيد سيكون أفضل مدافع في الدوري المصري وأزمة الوكلاء فشلت الصفقة".



وأتم القندوسي: "صفقة محمد علي بن رمضان ممكن تكون فشلت بسبب الوكلاء، عشان لما بيطرح اسم الأهلي بيدخل وكلاء كتير عشان يخلصوا الصفقة ودي حصلت معايا ومن الأخر مش هتدخل الأهلي من غير وكيل".

