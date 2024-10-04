ريال مدريد يجدد عقد خوان مارتينيز

ريال مدريد يجدد عقد خوان مارتينيزأعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، عن تجديد عقد مدافعه الشاب خوان مارتينيز حتى يونيو 2026 مع خطة لتمديد العقد مرة أخرى عندما يبلغ 18 عاما.

ويأتي تمديد عقد مارتينيز (17 عاما) في إطار دعمه بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي وخضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب.

وتواجد اللاعب في المعسكر التحضيري للفريق الذي أقامه في الولايات المتحدة قبل انطلاقة الدوري الإسباني.

وكان من المتوقع أن يحصل على المزيد من الفرص مع الفريق الأول هذا الموسم بعد رحيل ناتشو فرنانديز والفشل في التعاقد مع المدافع ليني يورو، الذي انضم بدلا من ذلك إلى مانشستر يونايتد.