الإمارات تدين حادث الدهس في ماغدبورغ الألمانية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس الإجرامي الذي وقع في أحد الأسواق بمدينة ماغدبورغ الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، رفض الدولة القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار. وأشارت إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لا تمت للإنسانية بصلة وتتنافى مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدولية.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولأسر الضحايا الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث المأساوي.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة تضامن الإمارات الكامل مع ألمانيا في مواجهة هذه الأحداث المؤسفة.