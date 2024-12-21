انت الأن تتابع خبر معجزة بكل المقاييس .. عشبة طبيعية برخص التراب تحمي القلب وتضبط مستوي السكر التراكمي في الدم .. مش هتحتاج تروح لدكاترة تاني خلاص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من أبرز المشكلات الصحية التي تهدد صحة القلب والأوعية الدموية ويعتبر التحكم في مستوى الكوليسترول جزءا أساسيا من الحفاظ على صحة القلب، بينما يلجأ الكثيرون إلى الأدوية لتخفيض الكوليسترول هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تساهم في تحسين هذه المعدلات بشكل فعال، في هذا المقال سوف نتعرف على بعض الأعشاب المميزة التي تساعد في خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب وتعد متوفرة بأسعار معقولة لا تتجاوز 10 جنيهات.

الأعشاب الفعالة في خفض الكوليسترول

من بين الأعشاب الطبيعية التي تعتبر فعالة في خفض الكوليسترول الضار تأتي أوراق الريحان في مقدمة الخيارات المتاحة، تحتوي أوراق الريحان على مركبات مضادة للأكسدة تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية كما تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. كما أن الحلبة و الكزبرة و الخرشوف تعتبر من الأعشاب التي تلعب دورا فعالا في تحسين مستوى الكوليسترول فهي تحتوي على مركبات تساعد في تخليص الجسم من الدهون الضارة، وقد أوضح الدكتور محمد صلاح استشاري أمراض القلب أن هذه الأعشاب يمكن استخدامها بسهولة في حياتنا اليومية سواء بإضافتها إلى الطعام أو تناولها كمشروبات.

تأثير الأعشاب على صحة القلب

بجانب قدرتها على خفض الكوليسترول تعمل الأعشاب مثل الريحان والحلبة أيضا على تعزيز صحة القلب بشكل عام، مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها هذه الأعشاب تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الأوعية الدموية من التصلب وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أن تناول هذه الأعشاب بانتظام يمكن أن يحسن من تدفق الدم ويساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع مما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن إضافة أوراق الريحان الطازجة إلى السلطات أو استخدامها كتوابل للطعام وهو ما يعزز من مذاق الأطباق ويعود بالنفع على صحة القلب.

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