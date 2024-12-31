نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حدثت جلسة بين مسؤول من نادي السويحلي ورجل أعمال ليبي مع وكيل كهربا.

السويحلي الليبي يرفع عرضه لكهربا لضمه في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أخبرت حضراتكم مساء أول أمس أن النادي الليبي عرض 300 ألف دولار للنادي الأهلي و700 ألف دولار لمحمود كهربا".

وأضاف: "تم إخبار ممثلي النادي الليبي بعدم وجود أي اعتراض داخل النادي الأهلي لخروج اللاعب معارًا، وطلب ممثلي كهربا زيادة المقابل المادي للاعب".

واختتم:" السويحلي الليبي يحاول الحصول على موافقة كهربا والوصول إلى إتفاق مالي يرضي الطرفين لحسم الصفقة خلال الأسبوع الأول من يناير".