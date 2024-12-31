الرياضة

عاجل.. السويحلي الليبي يوافق على شرط كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حدثت جلسة بين مسؤول من نادي السويحلي ورجل أعمال ليبي مع وكيل كهربا.

السويحلي الليبي يرفع عرضه لكهربا لضمه في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "أخبرت حضراتكم مساء أول أمس أن النادي الليبي عرض 300 ألف دولار للنادي و700 ألف دولار لمحمود كهربا".

وأضاف: "تم إخبار ممثلي النادي الليبي بعدم وجود أي اعتراض داخل النادي الأهلي لخروج اللاعب معارًا، وطلب ممثلي كهربا زيادة المقابل المادي للاعب".

واختتم:" السويحلي الليبي يحاول الحصول على موافقة كهربا والوصول إلى إتفاق مالي يرضي الطرفين لحسم الصفقة خلال الأسبوع الأول من يناير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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