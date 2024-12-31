طريقة تحضير البقلاوة بالفستق الحلبي في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - مكونات البقلاوة بالفستق الحلبي

قبل الشروع في تحضير البقلاوة الشهية، يجب أن نجمع كافة المكونات الضرورية لضمان أفضل نتيجة ممكنة. إليكم قائمة المكونات الأساسية التي تحتاجونها:

عجينة الفيلو الجاهزة

500 غرام من الفستق الحلبي المفروم

200 غرام من الزبدة المذابة

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر

ملعقتان صغيرتان من القرفة

كوب من العسل أو الشيرة الجاهزة

الخطوات التفصيلية لتحضير البقلاوة بالفستق الحلبي

إليكم الطريقة البسيطة والفعالة لتحضير البقلاوة في المنزل مثل المحترفين:

الخطوة الأولى: إعداد الحشوة

1. في وعاء كبير، قم بخلط الفستق الحلبي المفروم مع السكر والقرفة وماء الزهر.

2. تأكد من تقليب المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

الخطوة الثانية: تحضير صينية البقلاوة

1. سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. ادهني صينية الخبز بالزبدة المذابة لتجنب التصاق البقلاوة.

3. قومي بوضع أول طبقة من عجينة الفيلو في قاع الصينية وادهنيها بالزبدة المذابة باستخدام فرشاة.

الخطوة الثالثة: تركيب طبقات البقلاوة

1. ضعي طبقة من الحشوة فوق العجينة المدهونة.

2. أضيفي طبقة أخرى من عجينة الفيلو على الحشوة وادهنيها بالزبدة.

3. كرري العملية مع إضافة حشوة بين كل طبقتين من العجينة، وواصلي حتى نفاذ الكمية.

4. انتهِ بوضع طبقة أخرى من عجينة الفيلو وادهنيها بالزبدة.

الخطوة الرابعة: تقطيع وخبز البقلاوة

1. باستخدام سكين حاد، قطع البقلاوة إلى مربعات أو معينات متساوية الحجم.

2. ضعي الصينية في الفرن واخبزيها لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى يصبح لون الوجه ذهبياً.

الخطوة الخامسة: إضافة العسل أو الشيرة

1. بمجرد أن تصبح البقلاوة جاهزة، أخرجيها من الفرن واسكبي عليها العسل بهدوء.

2. اتركي البقلاوة لتمتص العسل جيدًا قبل تقديمها.

التقديم والاستمتاع بالطعم

بعد أن تُنهي تحضير البقلاوة وتصبح جاهزة، قم بتقديمها دافئة مع كوب من الشاي أو القهوة لإضافة لمسة نهائية ساحرة على طاولة الضيافة. تذكر أن البقلاوة تحلو بتركها تبرد قليلاً في الثلاجة لضمان تماسك الطبقات. استمتعوا بمذاقها الغني والنكهات الشرقية الأصيلة!