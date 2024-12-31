العالم اليوم - أوكرانيا تهاجم كورسك الروسية بـ"صواريخ أميركية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - تعرضت بلدة لجوف الصغيرة في منطقة كورسك الروسية الحدودية لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقا لما أعلنته السلطات يوم الاثنين.

وأفادت مصادر عسكرية روسية بأنه تم اعتراض أربعة من أصل خمسة صواريخ أُطلقت من قاذفات الصواريخ الأميركية المتعددة "هيمارس".

كما نفت الإدارة الإقليمية وقوع أي أضرار. ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو من البلدة اندلاع حرائق، مما يشير إلى حدوث ضربات بالفعل.

وبحسب تقارير أوكرانية غير رسمية، تُستخدم بلدة لجوف كمركز تجمع للقوات الروسية. وكانت البلدة قد استُهدفت بالفعل في 25 ديسمبر.

وتقع لجوف على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الجسر العسكري في منطقة كورسك الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية. وبالمثل، تعرضت بلدة ريلسك للقصف من قبل المدفعية الصاروخية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة بهدف إبطاء الهجوم المضاد الروسي.