نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وفاة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال.. ما حقيقة الأمر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد 29 ديسمبر 2024، لجراحة خطيرة لاستئصال البروستاتا في مركز هداسا في عين كارم في مدينة القدس المحتلة، والتي استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة تحت تخدير كامل، وأشرف على الجراحة 4 من أبرز الأطباء، اثنان منهم من مركز هداسا، كما انضم طبيب القلب إلي العملية للإشراف على الحالة لنتنياهو.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، رسميا، إصابة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، حيث أجرى عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد، في مستشفى هداسا.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إن نتنياهو كان يرتدي "قسطرة بولية" خلال الفترة الماضية، وليس كما يدعي بيان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أنه خضع إلي فحص يوم الأربعاء الماضي لإعلان إصابته بتورم البروستاتا.

وستنعكس تلك الأزمة بشكل كبير على نتنياهو، حيث يغيب عن اجتماعات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبضعة أيام، فضلا عن عدم تمكنه من حضور حفل تنصيب صديقه دونالد ترامب في كانون الثاني المقبل.

من جهة أخرى، تم تأكيد إلغاء جلسات محاكمته الثلاث المقررة لهذا الأسبوع.

حقيقة وفاة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولم تؤكد أي جهة رسمية الأخبار المتداولة على "السوشيال ميديا" حتى هذه اللحظة، ولم تصدر أي بيانات رسمية عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه للعملية الخطيرة.

ما هو سرطان البروستاتا؟

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته وما يخص مرض سرطان البروستاتا، بعد إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخضوعه لعملية جراحية خطيرة، مساء الأحد.

وبحسب موقع "كلايفند كلينك" فإن سرطان البروستاتا واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند الرجال، ويُعتبر السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان بين الرجال في الولايات المتحدة.

وتُشير الإحصائيات إلى أن 80% من الرجال الذين يبلغون سن 80 يعانون من سرطان البروستاتا.

ويضيف أن "الدرجة" و"المرحلة" تعد وسيلة لوصف موضع سرطان البروستاتا ومدى انتشاره وتأثيره على أعضاء الجسم الأخرى، حيث تتحدّد مرحلة الإصابة بحجم الورم ومدى انتشاره، وتقتصر الإصابة بسرطان البروستات في المراحل المبكرة، المرحلتان الأولى والثانية، على غدة البروستات، أما في المرحلة الثالثة "تم تشخيص نتنياهو بها"، فتكون الإصابة بسرطان البروستات قد تطوّرت ووصل تأثيرها إلى الأنسجة الخارجية المُحيطة بالغدّة.

ويُعتبر سرطان البروستاتا مرضًا صامتًا في مراحله المبكرة، حيث لا تظهر أي أعراض واضحة على المصابين، ومع تقدم المرض، تبدأ الأعراض في الظهور بشكل تدريجي، وتتمثل غالبًا في مشكلات مرتبطة بالتبول، مثل الحاجة المتكررة للتبول، خاصة خلال الليل، وصعوبة في بدء التبول أو عدم القدرة عليه.

وقد يلاحظ المريض تدفقًا ضعيفًا أو متقطعًا للبول، بالإضافة إلى الشعور بألم أو حرقة أثناء التبول، إلى جانب ذلك، قد تظهر أعراض أخرى مثل الألم أثناء القذف وظهور الدم في البول أو السائل المنوي، وفي بعض الحالات، يعاني المرضى من نوبات ألم متكررة أو تيبس في مناطق مختلفة من الجسم، مثل أسفل الظهر، الوركين، أو الأطراف.

ونظرا للطبيعة الصامتة للمرض في بداياته، يصبح التشخيص المبكر عبر الفحوصات الدورية أمرًا ضروريًا للكشف المرض ومعالجته في الوقت المناسب.