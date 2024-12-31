نيوكاسل يزيد جراح مانشستر يونايتد

نيوكاسل يزيد جراح مانشستر يونايتدفاز نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين في الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية نيوكاسل كلا من أليكسندر إيزاك في الدقيقة 4، وجويلاينتون كاسيو في الدقيقة 19.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، في حين استمر مانشستر يونايتد برصيد 22 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة.

ويعد هذا الانتصار هو الرابع تواليا لنيوكاسل في بطولة الدوري، حيث يعيش فترة جيدة على مختلف المستويات، في المقابل تعد هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي لمانشستر يونايتد في الدوري، ويعاني بصورة واضحة من تراجع على مستوى النتائج ويحتاج لتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة لإيقاف نزيف النقاط.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم لحساب الجولة نفسها، خسر تشيلسي أمام إبسويتش تاون بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية إبسويتش تاون كلا من ليام ديلاب في الدقيقة 12 (من ركلة جزاء)، وأوماري هاتشينسون في الدقيقة 53.

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى 15 نقطة وتقدم للمركز الثامن عشر، في حين استمر تشيلسي عند 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل أستون فيلا مع برايتون بهدفين لكلا منهما.

وسجل هدفي أستون فيلا كلا من أولي واتكينز في الدقيقة 36 (من ركلة جزاء)، ومورغان روجرز في الدقيقة 47، في حين سجل لبرايتون كلا من سيمون أدينجرا في الدقيقة 12، وطارق لامبتي في الدقيقة 81.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، متقدما على برايتون صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، في حين يحتل نوتنغهام فورست المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ثم ارسنال في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.