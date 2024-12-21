انت الأن تتابع خبر وصفة طبيعية لتشققات القدمين وتنعيمها في البيت تعرفي عليها واستفيدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة طبيعية لتشققات القدمين عندما يصاب كعب القدم بجفاف في الجلد فهذا يؤدي إلى ألما كبيراً فهناك من يظهر له فتحات في الجلد تؤدي إلى تسلل البكتيريا إلى داخل جسمه وأيضا يحتوي مجموعة من الأوساخ التي تؤدي إلى أنتشار الفيروسات والإلتهابات في جلده ودائما ما يسعى أصحاب الجلد الجاف لوجود طريقة طبيعية تؤدي إلى عدم وجود هذه التشققات و عدم جفاف الجلد خصوصاً في فصل الشتاء وكيف يصبح الجلد أكثر نعومة وطري لا يوجد به أى من التشققات التي تؤدي إلى هذا الألم.

وصفة طبيعية لتشققات القدمين

يوجد لدينا مجموعات كثيرة طبيعية تؤدي إلى ترطيب الجلد ونعومته وتمنع من إنتشار التشققات وجفاف الجلد ومن هذه الأنواع هو عسل النحل التي يتم أستخدامه كمرطب طبيعي يؤدي إلى عدم إنتشار التشققات لأنه يحتوي على مادة تقضي على إنتشار الجراثيم وهي أيضا تحارب أي عدوي أن يتم أنتقالها عن طريق التشققات الموجودة في القدم.

مقادير وصفة طبيعية لتشققات القدمين

كوب ونصف من العسل.

طبق كبير مملوء بالماء الدافئ.

طريقة التحضير وصفة طبيعية لتشققات القدمين

يتم وضع العسل على الماء الدافئ ويتم مزجهم جيداً ويتم وضع القدمين في هذا الخليط لمدة 30 دقيقة ويتم بعد ذلك إخراجهم وتجفيفهم جيداً.

يتم تكرار هذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً حتى تلاحظي الفرق.

طريقه زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أهم الزيوت التي يتم أستخدامها في علاج جلد كعب الرجل التي تم تشققه وجفافه لأنه يعطى كمية وفيرة من الرطوبة للجلد ويجعل جميع التشققات يتم التئامها بسرعة ويستحسن وضع قبل النوم.

مقادير وصفة طبيعية لتشققات القدمين

نصف كوب من زيت جوز الهند.

إناء عميق مملوء بالماء الدافئ.

طريقة تحضير وصفة طبيعية لتشققات القدمين