لأول مرة منذ 3 عقود.. مفهوم جديد للطعام الصحي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود، قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتحديث تعريف “الطعام الصحي” عندما يتعلق الأمر بوضعه على ملصقات المنتجات الغذائية. هذا التحديث الجديد يحدد شروطًا محددة يجب أن يستوفيها المنتج الغذائي لكي يُصنف كـ “صحي” على ملصقه.

وفقًا للتحديث، يمكن للمصنعين الآن الإعلان عن منتجاتهم بأنها “صحية” إذا كانت تحتوي على كمية معينة من مكونات غذائية يُروج لها على أنها صحية وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين. وتشمل هذه المكونات الفواكه، والخضروات، والبروتينات، ومنتجات الألبان، والحبوب.

و يجب أن تلتزم المنتجات أيضًا بحدود معينة للدهون المشبعة، والصوديوم، والسكريات المضافة لكي تُعتبر “صحية”.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن “من الضروري التركيز على العوامل الرئيسية التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل النظام الغذائي الصحي. الآن، سيتمكن الناس من البحث عن ملصق ‘صحي’ لتوجيههم نحو الأطعمة المغذية والأساسية لهم ولعائلاتهم”.

التحديث الجديد يشمل أيضًا المزيد من الأطعمة التي ستصبح مؤهلة للاحتفاظ بملصق “صحي”، مثل المكسرات، والبذور، والسلمون، وزيت الزيتون، والماء.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء في بيانها أن الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي، مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، هي الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة في الولايات المتحدة. وتُعاني بعض الأقليات العرقية والإثنية، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، من هذه الأمراض بمعدلات أعلى مقارنة بالفئات الأخرى.

ركز التحديث على أهمية اتباع “أنماط الأكل الصحي”، التي تشمل الأطعمة الأساسية مثل الفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان منخفضة الدهون أو الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الأنماط الغذائية تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع 2، وبعض أنواع السرطان، كما تساهم في منع زيادة الوزن أو السمنة.

من جانبها، أعربت جمعية القلب الأمريكية عن أملها أن يُحفز هذا التحديث مصنعي الأغذية لتطوير منتجات صحية وأكثر تنوعًا. لكنها أكدت أيضًا أن استخدام ملصق “صحي” سيظل طوعيًا، ولن يظهر بالضرورة على كل المنتجات، بل قد يكون محدودًا في بعض العبوات.

كما دعت الجمعية الحكومة الأمريكية إلى المضي قدماً في تطبيق القواعد المقترحة لنظام وضع العلامات الغذائية على الواجهة الأمامية للعبوات، بهدف تسهيل عملية اتخاذ قرارات غذائية صحية من قبل المستهلكين.