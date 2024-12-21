شام الذهبي تتحدث بفخر عن مواقف والدتها أصالة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

في لقاء لها مع قناة “سكاي نيوز عربية”، عبرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن فخرها بوالدتها ومواقفها تجاه وطنها سوريا.

وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في سوريا، أشارت شام إلى أن تكلفة الحرية التي حققها الشعب السوري كانت كبيرة، داعية إلى التسامح ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة لبناء مستقبل أفضل لسوريا. وأضافت أن الأحداث الأخيرة تمثل بداية جديدة للبلاد، تتيح الفرصة لبناء الوطن واستثماره.

كما تحدثت شام عن معاناة عائلتها من النظام السابق، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحقها بين الأمم.

وكانت أصالة قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحت عنوان “سوريا جنة”، تعبيراً عن مشاعرها وتعاطفها مع الشعب السوري. وشاركت أصالة مع جمهورها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطعاً ترويجياً للأغنية، التي أطلقتها بعد إسقاط النظام السوري القديم.

وفي تعليق طويل على الفيديو، قالت أصالة: “مشاعر مختلطة، أولها الخوف من أن ننسى من نحن وأصلنا… نحن أهل سوريا نُشبه أهل الحارة في كل العالم، حارة مليئة بالتنوع الديني والتنوع الثقافي، مليئة بالبساطة والشهامة والمحبة والتسامح. لا شيء سيساعدنا على النمو والتقدم سوى التسامح، ولن نقول أن الوقت غير مناسب، فجرحنا ما زال طازجاً!”.

وأضافت أصالة: “نحن أهل سوريا العظيمة، تاريخنا الذي يعشقه شعبنا، الذي قدم دماءه فداء لها. لا نريد الاستمرار في مسار مليء بالدماء والقهر، بل نريد توحيد قلوبنا ونستعيد بناء بلدنا الحبيبة، التي لا يوجد مثل ترابها، شجرها، وبيوتها، وأهلها الطيبين”.