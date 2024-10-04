انت الأن تتابع خبر مش هتصدقي النتيجة .. أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها 3 درجات في أسبوع واحد.. اكتشفي طريقة التحضير الآن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة من الأمور الأساسية التي تسعى العديد من السيدات لتحقيقها حيث أن البشرة النضرة والصحية تعكس جمال الشخص وتزيد من ثقته بنفسه ومن بين الحلول الطبيعية الأكثر فعالية في هذا السياق يعتبر لبان الذكر واحدا من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم للعناية بالبشرة نظرا لخصائصه الغنية بالكولاجين وهو البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة وشباب البشرة يعمل لبان الذكر على محاربة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة مما يجعله خيارا مثاليا لأي سيدة ترغب في تحسين مظهر بشرتها.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين

لتحضير هذا الكريم المميز ستحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل وتشمل هذه المكونات:

ملعقة متوسطة من لبان الذكر.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

الخطوات

الخطوة الأولى في تحضير الكريم هي غلي كوب من الماء مع لبان الذكر حتى يذوب بعد ذلك يتم مزج جميع المكونات الأخرى باستخدام خلاط كهربائي حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي بعد ذلك يتم صب الكريم في علبة نظيفة وتحفظ في الثلاجة للاستخدام اليومي.

فوائد الكريم واستخدامه