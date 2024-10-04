العالم اليوم - غارات "أميركية - بريطانية" على صنعاء والحديدة وذمار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أفادت قناة "المسيرة" التابعة لمليشيا الحوثي، الجمعة، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنّت سلسلة غارات على ثلاث مدن يمنية بينها صنعاء والحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وقالت القناة إن "عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف صنعاء بأربع غارات (...) سبع غارات على الحديدة وغارة على مدينة ذمار". وذكرت وسائل إعلام يمنية أن أكثر من 10 غارات استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وذمار. وشوهدت سيارات إسعاف تنقل جرحى حوثيين من معسكر الصيانة في صنعاء. وفي الحديدة الساحلية، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بعد القصف. ولم يرد حتى الآن المزيد من التفاصيل حول مصدر الضربات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غارات "أميركية - بريطانية" على صنعاء والحديدة وذمار .. في رعاية الله وحفظة