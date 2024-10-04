17 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

17 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزةاستشهد 17 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم، جراء استهداف وقصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في أحدث عمليات القصف الإسرائيلي، على منازل عائلات فلسطينية قرب مركز تموين الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت المصادر أيضاً، باستشهاد 4 مواطنين في ثلاث عمليات قصف إسرائيلي منفصلة استهدفت مناطق غربي بيت لاهيا، وقرب دوار زايد شمالي القطاع.

كما استشهد 5 سيدات جراء استهداف الاحتلال منزلاً سكنياً في بلوك 7 بمخيم البريج وسط القطاع، فيما استشهد مواطن فلسطيني ووقعت عدة إصابات في غارة أخرى استهدفت منزلاً سكنياً في المخيم، ووقعت عدة إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي على صالة في المخيم.

وفي غضون ذلك، استشهد شابان فلسطينيان جراء إصابتهما البالغة قبل أيام برصاص الاحتلال غرب المخيم الجديد شمالي النصيرات وفي مدينة رفح.

بدورها، انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شهيدين من أسفل ركام منزلين تعرضا سابقاً لقصف إسرائيلي في منطقتي معن والمنارة جنوبي مدينة خان يونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41802 شهيداً و96844 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.