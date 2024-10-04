نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبران: نسعى لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة من بيروت أن إيران تدعم مساعي التوصل إلى وقف إطلاق نار في كل من لبنان وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يحدث بشكل متزامن. جاءت هذه التصريحات خلال أول زيارة لمسؤول إيراني إلى لبنان منذ مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الأسبوع الماضي في غارة إسرائيلية.

وقت صعب

عراقجي وصف الوضع الحالي بأنه "وقت صعب"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وخصوصًا في الجنوب. وأوضح أن إيران على اتصال مع عدد من الدول لدعم هذه الجهود، بشرط احترام حقوق الشعب اللبناني وموافقة المقاومة اللبنانية، ممثلة في حزب الله، على وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن هذه الجهود يجب أن تشمل وقفًا متزامنًا لإطلاق النار في غزة، لضمان التوازن في المنطقة وعدم استغلال أي جهة للظروف القائمة.

نعمل مع الدول المعنية

وأكد عراقجي أن إيران تعمل مع الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف، معربًا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف ويؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني.