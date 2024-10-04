العالم اليوم - بسبب التوترات.. طيران الإمارات تُعلق الرحلات مع هذه الدول

انتم الان تتابعون خبر بسبب التوترات.. طيران الإمارات تُعلق الرحلات مع هذه الدول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - أعلنت شركة طيران الإمارات إلغاء كافة الرحلات من وإلى العراق وإيران والأردن خلال أيام الرابع والخامس من أكتوبر الجاري.

وأرجعت الشركة قرار إلغاء الرحلات إلى التوتر في المنطقة، وفقا لـ "رويترز".

يذكر أن المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة بالصراع.

وقامت شركات طيران عالمية بتحويل مسار رحلات لها وإلغاء أخرى، الأربعاء، في وقت تُظهر فيه بيانات (فلايت رادار 24) تأخيرات طويلة في مطارات بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وأدى القلق إزاء تعطل حركة السفر الجوي مع تصاعد الصراع إلى انخفاض أسهم شركات السفر وشركات الطيران.

وقال أندرو لوبنبرج، المحلل في باركليز "مع اندلاع الصراع في أوكرانيا، واندلاع الصراع بين إسرائيل وغزة العام الماضي، كان الطلب على السفر لجميع الأغراض في أوروبا يشهد تراجعا، ثم يهدأ التراجع بعد أسبوعين".

ومع ذلك جرى تحويل أو إلغاء رحلات جوية في شتى أنحاء المنطقة في ظل غياب أي مؤشرات على الاستقرار.

وقال متحدث باسم شركة الطيران البولندية (إل.أو.تي) "جميع الطائرات، وخاصة الرحلات المتجهة إلى الهند، تتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر".