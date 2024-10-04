محلل سياسى: لا تأكيدات حتى الآن حول نجاح الاحتلال في استهداف «صفي الدين»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - استعرض أحمد كامل بحيري، المحلل السياسي، سيناريوهات القيادة داخل حزب الله، قائلا إن دولة الاحتلال تحدثت حول اغتيال أو استهداف لاجتماع كان حاضره السيد هاشم صفي الدين مع قيادات الحزب أمس، وكان واحدا من أعنف العمليات مقارنة بعملية الاستهداف الخاصة بحسن نصر الله، والتقديرات التي نشرت في الصحافة تتحدث عن 73 طن من القنابل والمتفجرات ووصل ارتداد العملية والهزة الأرضية إلى مشارف صور وصيدا.

وأضاف «بحيري»، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن ، أن هذا الاستهداف يعد واحدا من أكبر العمليات لجيش الاحتلال على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي تأكيدات حول نجاح هذه العملية، حيث لم يعلن الطرفين، حيث لم تعلن دولة الاحتلال رسميا حول نجاح العملية، وحتى الآن الأمر يتعلق باستهداف لمكان متوقع أن يكون للحزب.

وأشار إلى أن صحافة دولة الاحتلال هي من تحدثت حول الأسماء التي يمكن أن تكون محتمل وجودها في موقع الاستهداف، مردفا: «محاولة دولة الاحتلال أن تصدر الصورة في الأخبار حتى تسحب البساط من وسائل الإعلام العربية واللبنانية حتى نصدق الرواية الإسرائيلية، بالتالي هو يحاول إثبات هذه الرواية، لكن هناك أكثر من حادثة أعلن عنها بشكل مباشر عن عملية استهداف ثم تراجع عن هذا الأمر».