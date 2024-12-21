شرطة السياحة تضبط 6 شركات ومكاتب بدون ترخيص تروج لبرامج حج وعمرة وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 5 شركات، ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين.

كما أستولت هذه الشركات والمكاتب على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على صور جوازات سفر، مجموعة من كروت الدعاية، برامج لرحلات دينية وسياحية داخلية، ودفاتر إيصالات إستلام نقدية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.