أخبار اليمن : الشريف يعزي الشيخ مجاهد طلان بوفاة شقيقه

الشريف يعزي الشيخ مجاهد طلان بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حميد أحمد سعيد طلان، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشاد الشريف في البرقية التي بعثها إلى الشيخ مجاهد أحمد سعيد طلان عضو اللجنة الدائمة، بمناقب الفقيد، حيث كان من الشخصيات الاجتماعية المؤتمرية البارزة في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في خدمة الوطن والإصلاح بين الناس وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأولاد الفقيد وأسرته وكافة آل طلان في عزلة بني الخياط بمديرية الطويلة محافظة المحويت في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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